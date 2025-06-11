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        Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!

        Geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, Londra'da zirvede bir araya gelmişti. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla devam kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 18:51 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:09
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        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
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        Fenerbahçe'de kupasız geçen sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışılırken, sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti.

        Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla devam etme kararı aldı.

        Hem Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması, hem de yönetimin Jose Mourinho ile devam etme kararıyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Esra Köse aktardı.

        "ALİ KOÇ, MOURINHO'NUN KONUŞMASINDAN ETKİLENDİ"

        Esra Köse, "Acun Ilıcalı'nın istifa kararı, Mourinho'nun devam etmesiyle ilgili... Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği bugünkü yönetim kurulu toplantısına kadar belirsizdi. Mourinho, Londra'da yapılan görüşmede başkan Ali Koç'a şampiyonluk sözü verdi ve net konuştu. Başkan Ali Koç bu konuşmadan oldukça etkilendi ve bu kararı yönetim kuruluna açıkladı. Yönetim kurulu üyelerinden asbaşkan Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ile devam edilmemesi gerektiğini düşünen yöneticilerden biriydi." ifadelerini kullandı.

        "MOURINHO KALINCA ACUN ILICALI İSTİFA ETTİ"

        Acun Ilıcalı'nın istifa sürecini anlatan Köse, "Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında Mourinho'yu hedef almıştı. 'Biz Mourinho'nun istediği tüm oyuncuları aldık' gibi sert açıklamalar yapmıştı. Bugün yapılan toplantıda Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya yaptığı açıklamalarla beraber Jose Mourinho ile ters duruma düştüğünü söyledi. Acun Ilıcalı da yaptığı açıklamaların üzerine, hani devam edilmesinin çok zor olduğunu, 'Mourinho'yla devam ediliyorsa ben Fenerbahçe için yaptıklarımı bir kenara bırakıyorum, teşekkür ediyorum ve tüm görevlerimden istifa ediyorum' açıklamasını yaptı. Bu da kabul edildi." dedi.

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