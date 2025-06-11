Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'a gelecek!

Sezonu çifte kupayla kapatan ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imzayı attırıyor...

Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Leroy Sane ile prensip anlaşmasına vardı.

BU GECE İSTANBUL'A GELECEK!

Alman yıldızla 3 yıllık prensip anlaşmasına varılırken, bu gece saat 01.00 sıralarında İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

Yıldız kanat, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçecek. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise Leroy Sane, kendisini 2028'e kadar Galatasaray'a bağlayan imzayı atacak.