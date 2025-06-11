Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
Osimhen transferinde umduğunu bulamayan Al Hilal, rotasını Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri'ye çevirdi. İspanya basını, Suudi Arabistan ekibinin Faslı golcü için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşamayınca gözünü Fenerbahçeli En-Nesyri'ye dikti...
Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Al Hilal'in, sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcusunu gündemine aldığı iddia edildi.
İspanya basınından Todofichajes'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi, Osimhen ile Gyökeres transferlerinden sonuç alamayınca Fenerbahçeli En-Nesyri'ye talip oldu.
40 MİLYON EURO BONSERVİS
Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği 40 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi göze alan Al Hilal'in önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli yönetimle resmi temaslara başlayacağı ifade edildi.
Haberde ayrıca, transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin sonraki satıştan yüzde 10'luk payı da anlaşma gereği Sevilla'ya ödeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 52 maçta görev yapan 28 yaşındaki En-Nesyri, 30 gol atıp 7 de asist yaptı.