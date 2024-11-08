Başkanı Eşki'den TİS görüşmeleri açıklaması

İzmir'in Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Toplu İş Sözleşmesi'ne (TİS) yaptığı açıklamada, DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yaklaşık 6 aydır devam eden görüşmelerin tıkandığını, uzlaşma olmaması durumunda işçilerin Pazartesi gününden itibaren grev haklarını kullanacağını belirtti.

Görüşmelerde devreye girerek SODEMSEN'in önerdiği teklifin üstünde bir tutar önerdiklerini ancak kabul edilmediğini kaydeden Eşki, şunları kaydetti:

"Bütçemiz, kapasitemiz ve hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız yatırımlar için gereken bütçe payını ayırıp ardından mesai arkadaşlarımıza ödeyebileceğimiz en üst rakamı hesapladık. Sendika yöneticileri tarafından düşük bulunan, beğenilmeyen, 'greve gideriz' diyerek itiraz edilen ücretleri büyük bir şeffaflıkla sizinle de paylaşıyorum. Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi olan 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere mesai arkadaşımıza en düşük 44 bin 535 lira teklif ettik. Kişilerin eğitimleri ya da yaptıkları işin koşullarına bağlı olarak kademeli olarak bu rakam 49 bin 899 liraya kadar çıkıyor. 1 Ocak 2025'ten sonra bu rakamlar 55 bin 299 lira ile 61 bin 583 lira arasında değişecek. Bizler bu ücretlerin, belediyemizin imkanları ve çalışma yaşamının gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda vicdana uygun ve son derece adil olduğuna inanıyoruz."