Başkent'te kadın cinayeti! Ankara'nın Altındağ ilçesinde, tartıştığı karısı Ş.B.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren H.B., aynı tüfekle intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

Ankara'da olay, alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 346 Sokak'ta yaşandı. H.B. ile karısı Ş.B. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

EŞİNİ VURUP OTOMOBİLİYLE KAÇTI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanında getirdiği av tüfeğiyle Ş.B'ye ateş açtıktan sonra otomobiliyle kaçtı.

KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

Bir süre ilerleyen H.B, Şehit Serdar Koçak Caddesi'nde otomobilini park ettikten sonra aynı tüfekle intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.B'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"YARIM SAAT SONRA SİLAH SESİ DUYDUK"

Görgü tanıklarından Halil İbrahim Yıldız, H.B. ile sabah saatlerinde karşılaştığını ve dükkanın park yerine aracını çektiğini söyledi.

H.B'nin aracını oradan almasını istediğini söyleyen Yıldız, "Bu kişi '5 dakikaya arkadaşım gelecek çekerim' dedi. Aradan yarım saat geçti silah sesi duyduk. Karşı tarafta eşini vurmuş. Vurduktan sonra kaçtı. Daha sonra arabada kendi kafasına sıkmış. Kendisini tanımıyorum. Sabah arabasını dükkanın önünden çekmesini istedim" dedi.