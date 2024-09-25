Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
Ankara'da, çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışmada bıçaklanan 45 yaşındaki Mustafa Arslan hayatını kaybederken, 13 yaşındaki oğlu M.N.A. ise ağır yaralandı. Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor
Ankara'da olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 485'inci Sokak’ta meydana geldi. M.N.A. (13) ile aynı yaştaki arkadaşı kavga etti.
ÇOCUK DURUMU BABASINA ANLATTI
DHA'da yer alan habere göre M.N.A., durumu babası Mustafa Arslan’a (45) anlattı. Baba Arslan, oğlunu yanına alarak, kavga ettiği arkadaşının evine gitti.
BABA İLE OĞLUNU BIÇAKLADI
İki ailenin tarafları arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Arslan ve oğlu M.N.A., Abdülbaki Işık (19) tarafından bıçaklandı.
BABA ÖLDÜ OĞLU AĞIR YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı M.N.A. Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.