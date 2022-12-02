Başkent'teki koronavirüs soruşturmasında karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Başkent'teki koronavirüs soruşturmasında karar
ABONE OL

"Ağabeyim, babama koronavirüs bulaştırdı" soruşturması tamamlandı

Başkent'te, koronavirüsten hayatını kaybeden babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Yılmaz B.'nin şikayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, "iddialar soyut" diyerek takipsizlik kararı verirken, Yılmaz B. etkin soruşturma yapılmadığını ileri sürerek itirazda bulundu. İtirazda, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ tarafından ilan edilen önlemlerin alınmamasına ilişkin herhangi bir araştırma yapılmadığı ileri sürüldü. Kenan Butakın'ın haberi...

Başkent'teki koronavirüs soruşturmasında karar
Başkent'teki koronavirüs soruşturmasında karar
0:00 / 0:00

Ankara'da geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir suç duyurusu ortaya çıktı. Yaşanan olayda, Yılmaz B. adlı kişi, 88 yaşındaki babasına koronavirüs bulaştırdığını iddia ettiği ağabeyinden şikâyetçi oldu. Davalı, ağabeyi Ömer B.'nin semptom göstermesine rağmen, herhangi bir önlem almadan 88 yaşındaki babası Ahmet B. ile birlikte yaşadığı evde kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Suç duyurusunda yaşlı adamın durumunun ağırlaştığı ve daha sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca ağabeyi, baba ve her ikisinin rahatsızlanmasının ardından kendileriyle ilgilenmek için eve gelen kız kardeşinin pozitif çıktığı ifade edildi. Babanın ise 12 Nisan günü hayatını kaybettiği vurgulandı.

"SOMUT DELİL BULUNAMADI"

Yılmaz B., babasının ölümünün ardından da ağabeyi hakkında "Bilinçli taksir suretiyle ölüme sebebiyet vermek, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Savcılık ise soruşturmada takipsizlik kararı vererek şu ifadeleri kullandı: "Müşteki vekili aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza vermiş olduğu dilekçesinde özetle, müşteki ile şüphelinin kardeş olduklarını, müştekinin babasının 12 Nisan 2022 tarihinde koronavirüs salgın hastalığından vefat ettiğini, şüphelinin solunum yolu enfeksiyonu semptomları göstermesine rağmen müştekinin babasının yanında hiçbir önlem almaksızın ikamet etmeye devam ettiğini ve hastalığı babasına şüphelinin bulaştırdığını beyan ederek şikayetçi olmuş ise de; şüphelinin, babası olan Ahmet B.'ye kasten covid virüsünü bulaştırarak ölümüne sebebiyet verdiğine dair müştekinin soyut iddiasını destekleyen somut delil bulunmadığı anlaşıldı."

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Takipsizlik kararına ise Yılmaz B., avukatı Batuhan Yılmaz aracılığıyla itiraz etti. İtirazda ise etkin soruşturma yapılmadığı kaydedilerek, olaya ilişkin delillerin toplanmadığı ileri sürüldü. Kız kardeşin ifadesinin alınmadığı da ifade edilen itirazda, adli tıp görüşünün alınmadığı da kaydedildi. İtirazda ayrıca, "Şikayet edilenin koronavirüs semptomlarını gösterdiği bir dönemde babasının yanında kalmaya devam etmesi, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ tarafından ilan edilen önlemleri almamasına ilişkin herhangi bir araştırma yapılmaması, tüm aile bireylerinin dinlenmemesi" iddialarına yer verilerek kamu davası açılması istendi.

Fotoğraflar: DHA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital zorba ve dijital faşizm çıkışı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital zorba ve dijital ...
Son dakika: Adana'da kan donduran olay! 4 saatlik öldüren işkence! - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM 4 saatlik öldüren işkence! Vahşet!
Düzce TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle | 2 Aralık 2022 TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Düzce kura sonuçları sorgulama
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 11 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM Kaçak göçmenlere ev kiralayan 11 kişiye gözaltı
Konya TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle | 2 Aralık 2022 TOKİ Konya kura sonuçları ve isim listesi sorgulama
GÜNDEM Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi
Yalan üstüne yalan! Sahte doktorun şoke eden ses kaydı -En son haberler
GÜNDEM Yalan üstüne yalan! Sahte doktorun şoke eden ses ...
Bursa uçak kazası | Burcu yürekleri yaktı! Ölmeden son fotoğraf!
GÜNDEM Burcu yürekleri yaktı! Ölmeden son fotoğraf!
Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
GÜNDEM MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Son dakika: Şırnak'ta TIR dorsesinin altında terörist yakalandı
GÜNDEM TIR dorsesinin altında yakalandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.