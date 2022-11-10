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Başkentte "Uluslararası Gastronomi Festivali" başladı

Gaziantep'in baklavası, Hatay'ın künefesi, Erzurum'un cağ kebabı, Şanlıurfa'nın çiğ köftesi, Kars'ın gravyer peyniri ve daha niceleri... Ankara'da farklı illerden coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği Uluslararası Gastronomi Festivali başladı

Başkentte
Bu festival iştah kabartıyor
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Atatürk Kültür Merkezi Başkent Millet Bahçesi'ndeki festivalde, Gaziantep'in baklavası, Hatay'ın künefesi, Erzurum'un cağ kebabı, Şanlıurfa'nın çiğ köftesi, Kars'ın gravyer peyniri, Beypazarı'nın kurusu gibi birçok yörenin coğrafi işaretli yiyecekleri yer alıyor.

Festival kapsamında yapılan şiş kebap yeme yarışmasında birinci gelen kişiye gram altın hediye edildi.

ÜRÜNLERİN FİYATINI SATICI VE ALICILAR BERABER BELİRLEDİ

Festivalde oluşturulan bir stantta ürünlerin fiyatı satıcı ve alıcılarla birlikte belirlendi. Bu şekilde 280 liralık sızma zeytinyağı 150, gravyer peynir ve kalıp sucuk 100 liraya alıcı buldu.

Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Davut Deniz, yüzlerce ürünün yer aldığı festivale vatandaşları beklediklerini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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