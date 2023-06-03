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Basketbol Süper Ligi’nde yarı final! Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman?

Basketbol Süper Ligi’nde yarı final etabı başlıyor. Play-off’larda ilk maç Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. 3 galibiyete ulaşan ekip adını finale yazdıracak. Fenerbahçe Anadolu Efes ilk iki maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

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  • Basketbol Süper Ligi’nde yarı final! Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off heyecanı devam ediyor. Bu sezon hem lig hem de EuroLeague'de rekabet eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu kez de play-off yarı finalde karşı karşıya geliyor. İşte basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel kadroları…
  • Basketbol Süper Ligi’nde yarı final! Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele bugün saat 18.00’ de başlayacak.
  • Basketbol Süper Ligi’nde yarı final! Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Anadolu Efes maçı beIN Sport 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
  • Basketbol Süper Ligi’nde yarı final! Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KADROLAR                                                                                                                                                   

    Fenerbahçe: Carsen Edwards, Devin Booker, Dyshawn Pierre, Ekrem Sancaklı, İsmet Akpınar, Johnathan Motley, Marko Guduric, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Nemanja Bjelica, Nick Calathes, Nigel Hayes, Samet Geyik, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic,Tonye Frank Jekiri,
  • Basketbol Süper Ligi’nde yarı final! Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes: Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Vasilije Micic, Rodrigue Beaubouis, Erten Gazi, Will Clyburn, Elijah Bryant, Egehan Arna, Achille Polonara, Amath M’Baye, Ante Zizic, Tibor Pleiss, Bryant Dunston, Egemen Güven

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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