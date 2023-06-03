Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off heyecanı devam ediyor. Bu sezon hem lig hem de EuroLeague'de rekabet eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu kez de play-off yarı finalde karşı karşıya geliyor. İşte basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel kadroları…