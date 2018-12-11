- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Başörtüsü yasağından dolayı üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencinin, aldığı bursları iade etmek zorunda kalmasının din özgürlüğü ve eğitim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda karar çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan 32 sayfalık AYM kararına göre; 2004 yılına kadar Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne devam eden başvurucu, bu yıldan sonra üniversite kapısında başını açmak zorunda kalması nedeniyle oluşan devamsızlık sorunuyla üniversiteden atıldı. Daha sonra “Af Kanunu”ndan yararlanan başvurucu, 2012 yılında üniversiteden mezun oldu. MEB tarafından, başvurucuya aldığı bursla ilgili taahhüt yerine getirilmediği gerekçesiyle 4 bin 972 Türk lirasının geri ödenmesi gerektiği bildirildi. Bursun geri istenmesi işlemine karşı açılan dava İstanbul 1. İdare Mahkemesince iptal edildi. Başvurucu, 2 Ocak 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
GAZETE NÜSHALARI DELİL OLDU
Başvurucunun, 2000 yılında üniversiteye kayıt yaptırdığı, 2004 yılından itibaren başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması nedeniyle oluşan devamsızlıktan okuldan atıldığı iddialarına karşı üniversiteden verilen cevapta, şahsın, 2004-2007 yılları arasında başörtülü öğrencilerin ders ve sınavlara alınmaması nedeniyle öğrenimine devam edemediğine dair iddiası geçerli olmadığı aktarıldı. Üniversite yetkili kurulları tarafından başörtüsüne dair bir karar alınmadığı ve bu yönde de bir uygulamanın yapılmadığının aktarıldığı cevapta, o yılda aynı fakültede eğitim gören hiçbir öğrencinin kılık kıyafet yönünden bir devamsızlık sorununun olmadığı kaydedildi. Başvurucu, üniversitenin beyanları üzerine verdiği cevapta; okulun iddialarının kesinlikle doğru olmadığını belirterek, 2000 yıllarda söz konusu okulda başörtüsü yasağının uygulandığı yönünde gazete nüshalarını delil olarak sundu.
20 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT
AYM’nin 22 Kasım 2018 tarihinde yaptığı toplantıda incelenen başvuru hakkında; din özgürlüğünün ve eğitim hakkının ihlal edildiğine, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine, başvurucuya 20 bin Türk lirası manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.