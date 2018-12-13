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Törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, önümüzdeki günlerde Bolu Adalet Sarayı için görkemli bir açılış töreni düzenleneceğini ifade etti. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ise "Hukuk ve sanatı bir araya getirerek sanatın evrensel değerlerine dikkat çekmek istedik" dedi.
Fotoğraf sergisi ve ödül törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, adliye çalışanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Sergi açılışı ve ödül töreni, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi’nin konuşması ile başladı. Yeni adliye binasının toplumla bütünleşmesi için güzel çalışmaları yapıldığını ifade eden Erhendekçi şöyle konuştu; “Yeni yapılan adliyemiz, yaşıyor, yaşamaya başladı. Yeni bir mekanda, güzel bir mekanda, fiziki koşulları iyi olan bir mekanda çalışmaya başladık. Emeği geçen herkese teşekkür etmemiz gerekir. Burada katılımcıların hepsine teşekkür etmemiz gerekir. Yaşayan adliyemize can kattıkları için teşekkür etmemiz gerekir. Adliyemizin fiziki ortamlarının müsait olması nedeniyle, sayın başsavcımız, adalet komisyonu başkanımız ve adliyemizin değerli mensupları, bu adliyeye yakışır şekilde, adliyenin toplumla bütünleşmesini de sağlamak amacıyla, fevkalade güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz de bu çalışmalar içinde kıyısından köşesinden yer alabiliyorsak, ne mutlu bize. Kendilerine teşekkür ediyorum yaptıkları çalışmalar için. Bu güzel günde yavrularımızın yaptıkları resimlere bakarak adaleti onların gözleri ile farklı bir açıdan tespit edeceğiz.”
Daha sonra konuşmasını yapan Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal Başak Arar ve yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Delal, “Adalet ve hukuk temalı resim yarışmasına katılan ve dereceye girenlerle, kişisel fotoğraf sergisi açan Sayın Başak Arar’ı tebrik ediyorum. Adalet çalışanları mesai gözetmeksizin görev yapan çoğu zaman evinde geçirdiği süreden daha fazla adliyede bulunan kamu görevlileridir. Bu sebeple adliye binalarının iyileştirilmesi, adalet çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttıracağı gibi adalet hizmetine katkı sağlayacağı aşikârdır. Nitekim Bolu Adalet Sarayı açıldığı günden beri çalışanlar ve ziyaret gelenlerdeki memnuniyet ve heyecanı gözlemlemekteyiz.” diye konuştu.
Törenin devamında bir konuşma da, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han yaptı. Yarışmaya katılan öğrencilerin adalet olgusuna farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade eden Han, “Yeni adliyeye belki de ömrünü dolduran eski adliyemizi taşıdıktan sonra büyük bir sevinç yaşadık. Yeni adliyeye taşıdıktan sonra aslında birçok sıkıntı çektiğimizi ve zor şartlarda çalıştığımızı ifade ettik. Buraya taşındıktan sonra arkadaşların çalışma azminde ortaya çıkan artışı gördükten
Sonra bizim bu müteşekkirliğimiz ve teşekkür ihtiyacımız daha da büyük bir şevkle ortaya çıktı.
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