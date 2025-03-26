Başsavcılıktan Özgür Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'yetkisizlik' nedeniyle Özgür Karabat ve Taşkın Özer'in dosyasını Ankara'ya gönderdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma - yönetme - üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrakın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi" denildi.
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