Kabin Memurluğu Eğitimi

Hizmet sanatının ustaları olarak görev yapmak üzere yetiştirilen kabin memuru adaylarımıza, öncesinde kabin memurluğu eğitimi almış olsalar dahi kabin memuru temel eğitimi verilmektedir. Kabin memuru temel eğitimi yaklaşık 2 ay sürmekte ve İstanbul-Florya’da bulunan Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim içeriği Temel Emniyet Eğitimi kapsamındaki zorunlu teknik eğitimler, uçak tip eğitimleri, acil ve olağan durum uygulamaları (uygulamalı eğitimler) ve servis konsepti eğitimleri gibi birçok farklı eğitimi kapsamaktadır. Söz konusu eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylarımız için Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası ve görev alacağı uçak tiplerinde Tip Eğitim Sertifikası düzenlenmektedir.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile imzalanan protokole istinaden uygulanan İşbaşı Eğitim Programları sayesinde; eğitim sürecinde adayların ücret ödemesi ve genel sağlık sigortası primi ödemesi gibi çeşitli desteklerden yararlanması sağlanabilmektedir.