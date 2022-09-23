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Başvurular sona erdi! THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Hava Yolları (THY) Kabin Memuru başvuruları 20 Eylül tarihi itibarıyla sona ererken, ilana başvuru yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. THY 9 Eylül 2022 tarihinde yayınladığı ilanda Kabin Memuru alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki "THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuç tarihi...

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  • Başvurular sona erdi! THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    THY kabin memuru başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 9 Eylül 2022 tarihinde Türk Hava Yolları tarafından duyurulan Kabin Memuru alımı ilanına rekor başvuru yapıldığı belirtilirken, gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • Başvurular sona erdi! THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    THY KABİN MEMURU BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    THY kabin memuru başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanma tarihi de henüz belli olmadı ancak başvurular gün itibariyle sona erdi.
  • Başvurular sona erdi! THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    İşe Alım Süreçleri 

    Ortaklığımızın operasyonel ihtiyaçları çerçevesinde kabin memuru alımı ilanları, THY AO resmî kariyer sitesi olan bu web sayfasında duyurulmaktadır. Başvuruda bulunan bütün adaylara, online olarak gerçekleştirilecek İngilizce test için davet linki gönderilmektedir. 
  • Başvurular sona erdi! THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    İngilizce testinde başarılı olan adaylar, İstanbul-Florya’da bulunan İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi’nde uygulanacak olan mülakat süreçleri için davet edilmektedir.

    a. Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yollarının belirleyeceği kurum tarafından yapılır.

    b. Belge kontrolü ve boy-kilo ölçümü ile dövme-yara izi kontrolü sonucu olumlu olan adaylarımız, İngilizce mülakat ve kurul mülakatı aşamalarından oluşan mülakat süreçlerine katılırlar. Mülakat süreçleri olumlu sonuçlanan adaylar, sağlık raporu ve belge hazırlama işlemleri için bilgilendirilir.
  • Başvurular sona erdi! THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    c. Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızın işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından, sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını Türk Hava Yolları iş yeri hekimlerine onaylatmaları gerekir. Türk Hava Yolları, SHGM yetkili hastaneden alınmış olumlu rapor olsa bile kendi iç prosedürleri çerçevesinde adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.

    d. Belge ve sağlık raporu süreçleri olumlu sonuçlanan adaylar, eğitim süreçleri için davet edilmektedir.
  • Başvurular sona erdi! THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    Kabin Memurluğu Eğitimi 

    Hizmet sanatının ustaları olarak görev yapmak üzere yetiştirilen kabin memuru adaylarımıza, öncesinde kabin memurluğu eğitimi almış olsalar dahi kabin memuru temel eğitimi verilmektedir. Kabin memuru temel eğitimi yaklaşık 2 ay sürmekte ve İstanbul-Florya’da bulunan Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim içeriği Temel Emniyet Eğitimi kapsamındaki zorunlu teknik eğitimler, uçak tip eğitimleri, acil ve olağan durum uygulamaları (uygulamalı eğitimler) ve servis konsepti eğitimleri gibi birçok farklı eğitimi kapsamaktadır. Söz konusu eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylarımız için Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası ve görev alacağı uçak tiplerinde Tip Eğitim Sertifikası düzenlenmektedir.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile imzalanan protokole istinaden uygulanan İşbaşı Eğitim Programları sayesinde; eğitim sürecinde adayların ücret ödemesi ve genel sağlık sigortası primi ödemesi gibi çeşitli desteklerden yararlanması sağlanabilmektedir.

     
  • Başvurular sona erdi! THY Kabin Memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 THY Kabin Memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    Oryantasyon ve İşe Başlama Süreci 

    Kabin Memurluğu Temel Eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, öncelikle belirlenen işe başlama tarihinde sözleşmelerini imzalamakta, ardından Ortaklığımızın kurumsal yapısı ve yerleşimlerini tanıtmayı amaçlayan bir oryantasyon programına katılmaktadır. Oryantasyon programı sonrası planlanan ilk alıştırma uçuşlarını başarıyla tamamlayan adaylar görevli olarak uçuş gerçekleştirmeye başlamaktadır. Kabin Ekiplerimizin uçuş programları, mesai ve dinlenme süreleri; ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin mevzuatına uygun şekilde düzenlenmektedir.

     

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