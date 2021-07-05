Bataklık Operasyonu'nda 840 yıla kadar hapis istemi! 0:00 / 0:00

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonu kapsamında, uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ile Çetin Gönen´in de bulunduğu 73 şüpheli hakkında, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından hazırlanan iddianame Ankara 33´ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DHA'da yer alan habere göre iddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen´in, `Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak´ suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile `Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´ suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi.