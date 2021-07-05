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Bataklık Operasyonu'nda 73 şüpheli için iddianame hazırlandı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık' operasyonunda 73 şüpheli için dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gönen'in, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi

Bataklık Operasyonu'nda 840 yıla kadar hapis istemi! - Haberler
Bataklık Operasyonu'nda 840 yıla kadar hapis istemi!
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DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonu kapsamında, uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ile Çetin Gönen´in de bulunduğu 73 şüpheli hakkında, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından hazırlanan iddianame Ankara 33´ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DHA'da yer alan habere göre iddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen´in, `Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak´ suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile `Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´ suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi.

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