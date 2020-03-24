Batı Afrika ülkeleri, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırmaya devam ediyor

AA

Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustafa, basına yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkenin tüm kara sınırlarının 4 hafta süreyle kapatıldığını belirtti.

Mustafa, Federal Yürütme toplantılarının ve acil durum dışında tüm mahkemelerde duruşmaların ertelendiğini kaydetti.

Öte yandan Gana'da kamuya açık noktalar dezenfekte ediliyor.

- Fildişi Sahili'nde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara halka seslenişinde, salgının yayılması karşısında 24 Mart’tan itibaren saat 21.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkmanın yasaklandığını belirtti.

Yasağın süresine ilişkin tarih belirtmeyen Cumhurbaşkanı Ouattara, Kovid-19 ile mücadale için 146 milyon avroluk fon ayrıldığını ifade etti.

Öte yandan alınan önlemler arasında gece kulübü, restoran ve eğlence mekanlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi.

Nüfusun yaklaşık 26 milyon olduğu ülkede şu ana kadar 25 Kovid-19 vakası tespit edildi.

,Adam Abu-bashal