Batı Şeria'da 24 bin Filistinli yerinden edildi

Tulkerim Medya Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki iki mülteci kampında çok sayıda ev ve mahallenin boşaltıldığı ve yerinden edilenlerin kentteki sığınma merkezlerinde kaldığı kaydedildi.

"İşgal güçleri Tulkerim Mülteci Kampı sakinlerini tahliye etmeye devam ediyor. Bu çerçevede El-Murabba Mahallesindeki Filistinliler silah zoruyla evlerinden tahliye edildi." ifadelerine yer verilen açıklamada, iki kampta yerinden edilen Filistinli sayısının 24 bini aştığı vurgulandı.

İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Ebulful ve Kakun mahallelerindeki evlerde büyük hasara yol açtığına işaret edilen açıklamada, İsrail askerlerinin kampların birçok bölgesinde sivillerin hareketliliğini engellemek için kontrol noktaları kurduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkesin ardından Batı Şeria'da saldırı ve baskınlar arttı

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 933 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.