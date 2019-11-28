TRT 1 ekranlarında bu akşam 20.00'da yayınlanacak Batlır filminin başrollerini Can Sipahi ve Merve Dizdar paylaşıyor. Fiziki farklılığı olan bir gencin hikayesinin anlatıldığı Batlır filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Batlır filminin konusu nedir? Batlır filmi oyuncuları kimler? İşte Batlır filmi ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

BATLIR FİLMİNİN KONUSU NE?

Batlır, fiziki farklılığı olan bir gencin hikayesini konu ediyor. Batlır, doğuştan büyük bir kafaya sahip olan bir gençtir. Ailesi hayatının geri kalanında bahtı açık olsun diye ona “Bahtlı” adını vermek istese de nüfus memurunun yanlış anlaması sonucu ismi Batlır olur. Fiziksel farklılığı nedeniyle zor bir çocukluk geçiren Batlır, artık bu sorundan kurtulmak ister.

Bunun için ameliyat olması gerekir ancak ameliyat oldukça risklidir. Üstelik ameliyat için 1 milyon liraya ihtiyacı vardır. Babası ameliyat olmasına karşı olsa da hayatını değiştirmeyi kafasına koyan Batlır, her şeyi göze alıp parayı bulmak için bilgi yarışmasına katılmaya karar verir. Ona bu macerada yakın arkadaşlarının yanı sıra dünyanın en yalnız balinası olarak bilinen ‘52 hertz’ eşlik eder.

BATLIR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Stare Yıldırım’ın oturduğu filmde Batlır karakterine Can Sipahi hayat veriyor. Senaryosunu yönetmen ile Gökçe Eyüboğlu, Volkan Girgin ve Nuh Kerem Pilavcı’nın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Merve Dizdar, Erkan Taşdöğen, Sinan Çalışkanoğlu, Selen Kurtaran, Yağızkan Dikmen gibi isimler yer alıyor.