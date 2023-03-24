DHA

Batman'da 4 çocuk annesi Zeynep Ayrılmak (43), evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Belde Mahallesi'ndeki Tuba Apartmanı'nın 5´inci katındaki bir dairede meydana geldi. Eve gelen eşi, Zeynep Ayrılmak´ı bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Ayrılmak´ın cansız bedeni bulundu. Ayrılmak´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polisin, şüpheli olarak Zeynep Ayrılmak'ın ağabeyini aradığı belirtildi.