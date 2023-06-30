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Batman'da serinlemek için suya giren genç boğuldu

Batman'da Güney Çevre Yolu Batman Çayı Köprüsü yakınlarında serinlemek için suya giren genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Batman'da serinlemek için suya giren genç boğuldu
AA

Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Batman Çayı kenarında piknik yapan Muhammed Tatlı (17) serinlemek için suya girdi.

Tatlı'nın suda çırpındığını gören yakınları ile vatandaşlar genci sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tatlı, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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