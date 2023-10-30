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        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, coşkuyla kutlandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 00:08 Güncelleme: 30.10.2023 - 00:10
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        Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, coşkuyla kutlandı (2)
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        BATMAN'DAFENER ALAYI

        Cumhuriyet´inkuruluşunun 100´üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Batman'da binlerce kişi fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Turgut Özal Bulvarında başlayıp belediye binasına kadar devam eden yürüyüşe Vali Ekrem Canalp de katıldı. Belediyede vatandaşları mehter takımı karşıladı. Mehter takımı Cumhuriyetin 100´üncü yılına özel marşlar ve şarkılar söyledi. Program düzenlenen resepsiyonla sona erdi.

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