Bakan Şimşek: Eğitim öncelikli alanımızdır, bütçeden en çok kaynağı eğitime yatırmaya devam ediyoruz HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Biz siyasette insanı merkeze alan bir felsefeye sahibiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman milletimize, insanımıza, hizmet etmeyi esas aldık. Bu hizmetlerin de en önemlisi bence eğitimdir. Çünkü nesilleri dönüştüren, ülkeleri başarıya ulaştıran sabit formül eğitimdir. Eğitim bizim en öncelikli alanımızdır, en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek. Yani bütçeden en çok kaynağı eğitime yatırmaya devam ediyoruz. Eğitime, bilime, teknolojiye daha çok yatırım yapacağız" dedi.

HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Biz siyasette insanı merkeze alan bir felsefeye sahibiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman milletimize, insanımıza, hizmet etmeyi esas aldık. Bu hizmetlerin de en önemlisi bence eğitimdir. Çünkü nesilleri dönüştüren, ülkeleri başarıya ulaştıran sabit formül eğitimdir. Eğitim bizim en öncelikli alanımızdır, en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek. Yani bütçeden en çok kaynağı eğitime yatırmaya devam ediyoruz. Eğitime, bilime, teknolojiye daha çok yatırım yapacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Batman Havalimanı'nda Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu tarafından karşılanan bakanlar, valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Bakan Şimşek, son 20 yılda her alanda olduğu gibi özellikle de ulaşım altyapısında Batman'ın büyük bir ilerleme sağladığını belirterek, "Bizim hükümetlerimizin en büyük özelliği hizmet siyaseti yapıyor olmamızdır. Hizmet siyaseti esastır. Çünkü biz halkımızın, milletimizin hizmetkarıyız. Cumhurbaşkanımızın felsefesi bu. Bu çerçevede de önümüzdeki yıllarda yoğun bir şekilde bütün diğer illerimizde olduğu gibi Batman'a da hizmet noktasında büyük bir çaba içerisinde olacağız. Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira. Çok ciddi bir rakam. Sadece ulaşım konularını ağırlıklı olarak konuştuk ama özellikle Batman'ın önemli bir sanayi üssü olması noktasında da çok ciddi proje ve çalışmalar var. Onu ayrı bir dönemde sizlerle paylaşırız ama bugünkü esas konumuz ulaştırma altyapısı" dedi.

Bakan Uraloğlu da Batman'da çevre yolundan diğer illere bölünmüş yol çalışmalarına değindi.

`DEVLETİMİZ, YATIRIM YAPANLARA DA GÜÇLÜ DESTEK VERİYOR´

Bakan Şimşek ve Uraloğlu, daha sonra Necat Nasıroğlu Külliyesi´ne geçerek, öğle namazı kıldı. Namazın ardından Külliye bahçesinde öğrencilerin kurduğu stantları gezen Bakan Şimşek ile Uraloğlu, külliye içerisinde yapımı tamamlanan Leyla Nasıroğlu Kütüphanesi, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu ve Azze Nasıroğlu Kur´an Kursu ve Taziye Evi´nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Vali Ekrem Canalp, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Müftüsü Nihat Kök, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, MHP İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Burada konuşan Bakan Şimşek, devletin yatırım yapanlara da güçlü destek verdiğini belirterek, "Devletimiz burada muazzam bir şekilde yatırımları destekliyor. Sadece altyapıya, sadece eğitime, sadece sağlığa yatırım yapmıyor, aynı zamanda yatırım yapanlara çok güçlü destek veriyor. O nedenle biz bu coğrafyada aslında bir umut kaynağıyız. Çünkü petrol ve doğal gaza sırtını dayamadan, yani tabiri caizse ekmeğini taştan çıkartarak başarıyı yakalamış çok nadir ülkelerden bir tanesiyiz ve yeni yüzyılımızda inşallah bu atılımı, başarıyı çok daha ileri taşıyacağız. Biz siyasette insanı merkeze alan bir felsefeye sahibiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman milletimize, insanımıza, hizmet etmeyi esas aldık. Bu hizmetlerin de en önemlisi bence eğitimdir. Çünkü nesilleri dönüştüren, ülkeleri başarıya ulaştıran sabit formül eğitimdir. Eğitim bizim en öncelikli alanımızdır, en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek. Yani bütçeden en çok kaynağı eğitime yatırmaya devam ediyoruz. Eğitime, bilime, teknolojiye daha çok yatırım yapacağız. Aslında Necat Nasıroğlu Vakfı'nın yaptığı yatırım bu yönde özel sektör anlamında atılmış çok önemli çok büyük bir yatırımdır. Batman bugün inovasyonu, üretimi konuşuyor. Batman bugün gerçekten katma değeri yüksek alanlarda çaba sarf ediyor. Onun için bu birlikteliğimiz anlamlı. Bu güzel külliyenin, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.