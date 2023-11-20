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        BATMAN´DA SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU, EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        BATMAN´daetkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş katı ile çok sayıda ev ve işyerinin zemin katlarını su bastı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 03:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 03:18
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        BATMAN´DA SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU, EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
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        BATMAN´daetkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş katı ile çok sayıda ev ve işyerinin zemin katlarını su bastı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan ve gece saatlerinde sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle, birçok cadde ve sokak suyla doldu. Sağanak nedeniyle Hürriyet, Gültepe, Fatih, Belde, Şafak, Karşıyaka, Kültür, Çamlıtepe ve Seyitler gibi birçok mahalledeki ev ve işyerlerini su bastı. Bazı araç sürücüleri de, yolda mahsur kaldı. Cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başlayan belediye ekipleri, iş makineleriyle mahsur kalan bazı vatandaşlara yardımcı oldu. Yağış nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de giriş katını da, su bastı. Vali Ekrem Canalp, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

        VALİLİK: BODRUM KATLARDAN UZAK DURUN

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların bodrum katlardan uzak durmaları gerektiği belirtilerek, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle Batman Belediyesi, AFAD, itfaiye, 112 ve diğer tüm acil müdahale birimlerimiz teyakkuz halinde olup, ihbarlara müdahale etmektedir. Kıymetli vatandaşlarımızın acil durumlar hariç olmak üzere araçları ile trafiğe çıkmamalarını ve bodrum katlardan uzak durmalarını önemle rica ederiz" denildi.

        KENT MERKEZİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

        Açıklamada ayrıca, kent merkezinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "İlimiz merkezinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Valiliğimizce 20.11.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi. 

        Görüntü Dökümü:

        -----------------

        -Yaşanan su baskınları

        -Mahsur kalan vatandaş ve araçlar

        -Dereden görüntü

        -Ekiplerin vatandaşa yardım etmesi

        -Genel ve detay görüntüler

        DHA-Gündem - Türkiye-Batman - Bayram AYHAN, Arif ARSLAN

        2023-11-20 03:09:51

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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