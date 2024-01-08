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        BATMAN'DA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI

        BATMAN'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 01:40 Güncelleme: 08.01.2024 - 01:40
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        BATMAN'DA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI
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        BATMAN'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. 

        Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 

        Görüntü Dökümü:

        -Olay yerinden görüntü

        -Hastaneden görüntü

        DHA-Gündem - Türkiye-Batman -

        2024-01-08 01:40:29

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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