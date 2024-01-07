Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Çarşı Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Sık sık tekbir getiren katılımcılar, "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı, bazı gençler Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarını oynadı.

        Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Sason Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürdüğünü söyledi.

        Dünyanın gözleri önünde masum bebeklerin ve çocukların, mazlum kadınların ve sivil insanların öldürüldüğünü belirten Aksoy, şöyle konuştu:

        "İsrail Gazze'de aralıksız olarak konutları, kamu binalarını, camileri, okulları, üniversiteleri, hastaneleri, yardım taşıyan kamyonları bombalamakta ve mazlum Gazze'nin masum ve savunmasız çocuklarını katletmektedir. Gazze'de hastane ve sağlık merkezlerine ağır hasar verildiğinden yaralılar tedavi edilemiyor. Yıkılan binalardan ve tahrip edilen altyapıdan dolayı Gazze halkı temiz suya ve gıdaya erişemiyor. Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme tükenmiş, salgın hastalıklar baş göstermiş, bebek ve çocuklar başta olmak üzere binlerce Gazzeli kardeşimiz hasta durumda."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        HÜDA PAR Batman İl Başkanı Şahin'den yerel seçimlere ilişkin açıklama
        HÜDA PAR Batman İl Başkanı Şahin'den yerel seçimlere ilişkin açıklama
        Batman'da İl Proje Koordinasyon Merkezi açıldı
        Batman'da İl Proje Koordinasyon Merkezi açıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, öğrencilerle bir araya geldi
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, öğrencilerle bir araya geldi
        Batman'da, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Batman'da, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Batman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Batman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Batman'da öğrencilerden "askıda ekmek" kampanyasına destek
        Batman'da öğrencilerden "askıda ekmek" kampanyasına destek