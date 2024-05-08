Büfe sahibi, 'Burada bekleme' dediği kız çocuğunu tekme- tokat dövdü (2)

VALİLİKTENAÇIKLAMA

Batman’da büfe sahibi M.E.’nin (52) iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu F.D.E.’yi "Burada bekleme" diye uyardıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından tekme- tokat dövmesiyle ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, “F.D.E. isimli (13) yaşı küçük kız çocuğu, işyeri sahibinin ‘Dükkanın önünde bekleme yapma’ diyerek kendisini darp ettiğini beyan etmiş, olay sonrası F.D.E. isimli çocuğun şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanan M.E. isimli şahıs ‘Çocukların kendisiyle dalga geçtikleri’ gerekçesiyle darp olayının yaşandığını beyan etmiştir. M.E. isimli şahıs Bahçelievler Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkez Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Valiliğimiz tarafından mağdura ve ailesine psiko sosyal destek verilmiş olup, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Birimi çocuğa yönelik yaşanan şiddet olayına müdahil olmuştur” denildi.