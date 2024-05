Büfe sahibi, 'Burada bekleme' dediği kız çocuğunu tekme- tokat dövdü

BATMAN’da büfe sahibi M.E. (52) iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu F.D.E.’yi "Burada bekleme" diye uyardıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından tekme- tokat dövdü. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan M.E., çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Olay, Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin yanında meydana geldi. Büfe sahibi M.E. iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen F.D.E. adlı kız çocuğunu "Burada bekleme" diyerek uyardı. Yaşanan tartışmanın ardından M.E., F.D.E.’yi tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı. Yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı. Bir suç kaydı bulunan M.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ev hapsiyle cezalandırıldı.