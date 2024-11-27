Batman'da izinsiz protesto gösterilerine katılan 6 şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte gerçekleştirilen izinsiz protesto gösterilerine katıldığı ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'Şehit Birol Öztekin Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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