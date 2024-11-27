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        Batman'da izinsiz protesto gösterilerine katılan 6 şüpheliye gözaltı

        BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Şehit Birol Öztekin Operasyonu'nda, kentteki izinsiz protesto gösterilerine katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:42 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:45
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        Batman'da izinsiz protesto gösterilerine katılan 6 şüpheliye gözaltı
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        BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Şehit Birol Öztekin Operasyonu'nda, kentteki izinsiz protesto gösterilerine katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte gerçekleştirilen izinsiz protesto gösterilerine katıldığı ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'Şehit Birol Öztekin Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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