Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırıp, öldü (2)
KALDIRILDIĞIHASTANEDE HAYATINI KAYBETTİBatman'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada çapa makinesine ayaklarını kaptıran İsa Tarhan (20), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KALDIRILDIĞIHASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Batman'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada çapa makinesine ayaklarını kaptıran İsa Tarhan (20), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tarhan'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.
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