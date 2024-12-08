Batman'da Suriyelilerden kutlama

Gülistan Caddesi'nde toplanan Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından kutlama yaptı. Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan grup, sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.

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