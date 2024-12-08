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        Batman'da Suriyelilerden kutlama

        SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Batman'da yaşayan Suriyeliler, kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:35
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        Batman'da Suriyelilerden kutlama
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        SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Batman'da yaşayan Suriyeliler, kutlama yaptı.

        Gülistan Caddesi'nde toplanan Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından kutlama yaptı. Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan grup, sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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