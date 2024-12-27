Recep Bezenmiş, Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi
BATMAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Masa Tenisi Antrenörü Recep Bezenmiş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.
BATMAN’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli Masa Tenisi Antrenörü Recep Bezenmiş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Masa Tenisi Antrenörü olarak çalışan Recep Bezenmiş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi. Uzun yıllar kentte görev yapan Bezenmiş’in yetiştirdiği sporcular, Türkiye’nin değişik illerinde Masa Tenisi Antrenörü olarak görev yapıyor.
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