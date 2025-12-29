Batman'da eğitime kar engeli

Batman'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının daha da düşmesinin beklendiği ve buna bağlı buzlanma ile don riskinin artacağı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason ilçeleri ile taşımalı eğitimin yapıldığı il merkezindeki okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verilmişti.