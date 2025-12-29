Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman Belediyesi karla mücadele çalışmaları sürdürüyor

        Batman Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        29.12.2025 - 13:37
        Batman Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, kent genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, ana arterler, trafiğin yoğun olduğu güzergahlar, hastane, okul ve kamu kurumları ile yayaların yoğun olarak kullandığı cadde ve bulvarlarda çalışmalara öncelik veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

