Biten borçların senetlerini teslim etmeyip, icra ile tahsilat yapmaya çalışmışlar

BATMAN'daborçlarını ödemelerine rağmen mağdurların senetlerini teslim etmeyip, icra yolu ile tahsilat yapmaya çalışan tefecilere yönelik operasyonda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, mağdurlara faiz karşılığında vadeli olarak senetle borç para veren, borçların ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen ve icraya vererek tahsil etmeye çalışan 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 4 farklı kişi adına düzenlenmiş toplamda 5 senet, 1'i adına senet düzenlenen kişiye ait olmak üzere, farklı kişilere ait 3 banka hesap kartı, 1 tüfek ve 38 kartuş ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.