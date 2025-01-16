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        TIR'ın dorsesindeki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu; 1 tutuklama

        BATMAN'da polis ekiplerinin kent girişinde durdurduğu TIR'ın dorsesinin altına gizlenmiş 3 kilo 50 gram metamfetamini narkotik köpeği 'Mailo' buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:19 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:25
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        TIR'ın dorsesindeki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu; 1 tutuklama
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        BATMAN’da polis ekiplerinin kent girişinde durdurduğu TIR’ın dorsesinin altına gizlenmiş 3 kilo 50 gram metamfetamini narkotik köpeği ‘Mailo’ buldu. Gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şantiyeye ait TIR durduruldu. Ekiplerin ‘Mailo’ isimli narkotik köpeği ile arama yaptığı TIR’ın dorse kısmında, çuvalda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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