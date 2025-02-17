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        Batman'da 'yetkisiz çakar' kullanan araç sahibi ve sürücüsüne 276 bin TL ceza

        BATMAN'da, 'yetkisiz çakar' kullandığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsü ve sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:51
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        Batman'da 'yetkisiz çakar' kullanan araç sahibi ve sürücüsüne 276 bin TL ceza
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        BATMAN'da, 'yetkisiz çakar' kullandığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsü ve sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza kesildi. Araç 30 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından park halinde bulunan hafif ticari araçta çakar bulunduğu ve kullanıldığı tespit edildi. Araç sahibi ve sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Mevzuata aykırı ışıklı işaret bulundurmak ve kullanmak' maddesini ihlal suçundan toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konulurken, araç da yediemin otoparkına çekilip 30 gün trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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