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        Batman'da, koruma altındaki dağ keçileri kamerada

        BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:00
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        Batman'da, koruma altındaki dağ keçileri kamerada
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        BATMAN’ın Hasankeyf ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaşadıkları bölgeleri fotokapanla takip ettikleri sırada, kayalıklarda koruma altındaki dağ keçilerinin olduğunu fark etti. Ekipler, kayalıklara tırmanan dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre çevrede dolaşan dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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