Batman'da, koruma altındaki dağ keçileri kamerada

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaşadıkları bölgeleri fotokapanla takip ettikleri sırada, kayalıklarda koruma altındaki dağ keçilerinin olduğunu fark etti. Ekipler, kayalıklara tırmanan dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre çevrede dolaşan dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.

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