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        Bakan Uraloğlu: Yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık (2)

        'YANLIŞINIZYOKSA İSPAT EDERSİNİZ'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Batman'daki açılış programının ardından valiliği ziyaret ederek, Vali Ekrem Canalp'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:35
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        Bakan Uraloğlu: Yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık (2)
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        ‘YANLIŞINIZYOKSA İSPAT EDERSİNİZ’

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Batman’daki açılış programının ardından valiliği ziyaret ederek, Vali Ekrem Canalp'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Batman İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Parti ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde düzenlenen ‘Huzur ve Kardeşlik İftar Programı’na katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili olarak "Bugün etrafımızda bir ateş çemberi var. Bir tarafta Ukrayna savaşı var, bir tarafta Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimiz var. Eğer başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmamış olsaydı ülkemiz ne hale gelirdi. Bakın bugün İstanbul'da yaptıkları yolsuzlukların hesabını vermekten ziyade ‘ülkede demokrasi elden gidiyor’ diyorlar. Ya şimdi yapılan yanlışın hesabını sormak gerekmiyor mu? Eğer yanlışınız yoksa ispat edersiniz sıkıntı olmaz. Siz de yolunuza devam edersiniz. Onun için Allah’ın izniyle biz ülkemize, Batmanımıza olduğu gibi bütün bölgemize, bütün Türkiyemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim niyetimiz halistir. Halis niyetle yola çıktık ve Allah da birçok başarıyı bize nasip etti. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlere daha çok hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Ben sizlere hizmet etmenin bir ibadet olduğuna inanan kardeşlerinizden bir tanesiyim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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