Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya gidenlerin üzerinde bulunduğu motosiklet devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL

        BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya gidenlerin üzerinde bulunduğu motosiklet devrildi. Kazada İshan Nilüfer (46) hayatını kaybetti, S.D. (35) ise yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Öğütlü köyünde meydana geldi. İshan Nilüfer ile İncirli köyüne bayramlaşmak için giden S.D. (35) yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İshan Nilüfer’in hayatını kaybettiği belirlendi. S.D. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İshan Nilüfer'in cenazesi ise otopsi işlemleri için morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutla...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak güvenlik güçleri ve vatandaşların bayramını kutla...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Ramazan Bayramı mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Ramazan Bayramı mesajı
        İdrar tahlillerinin temiz çıkması için şüphelilerden rüşvet alan memurlar y...
        İdrar tahlillerinin temiz çıkması için şüphelilerden rüşvet alan memurlar y...
        Batman'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
        Batman'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        AK Parti Batman İl Teşkilatı iftar programında buluştu
        AK Parti Batman İl Teşkilatı iftar programında buluştu