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        'Yan bakma' cinayetinde 3 tutuklama

        BATMAN'da, yolda yürürken 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Cihan Taşar (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:10
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        'Yan bakma' cinayetinde 3 tutuklama
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        BATMAN'da, yolda yürürken ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Cihan Taşar (35), hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Olay, 1 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda yürüyen Cihan Taşar ile şüpheliler arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Taşar, boynundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk kontrolünün ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cihan Taşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp asri mezarlıkta toprağa verildi.

        DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

        Olayla ilgili soruşturmada Y.Ö., Y.Ç., A.U., K.C. ve D.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, cinayette kullanılan bıçak da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö., K.C. ve D.Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan Cihan Taşar'ın, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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