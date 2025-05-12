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        Batman'da çalışma sırasında yol çöktü

        BATMAN-Diyarbakır kara yolunda genişletme çalışması sırasında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:15
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        Batman'da çalışma sırasında yol çöktü
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        BATMAN-Diyarbakır kara yolunda genişletme çalışması sırasında çökme meydana geldi. Yolun onarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Yolda yürütülen genişletme çalışmaları sırasında, yolun bir bölümünde çökme oldu. Çökme sırasında yarık oluşan yoldan geçen aracın olmaması olası kazayı önledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Yolun onarılması için ekiplerin başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Galeri
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