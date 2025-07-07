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        Küçük Cudi, büyüttükleri 2 ördeği çalanlara seslendi: Bebekliklerinden beri bakıyorum, lütfen getirin

        BATMAN'da Cudi (9) ile kardeşi Mirhat Abdulfattah'ın (7), 4 aydır bahçelerinde baktıkları 2 ördek çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:25
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        Küçük Cudi, büyüttükleri 2 ördeği çalanlara seslendi: Bebekliklerinden beri bakıyorum, lütfen getirin
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        BATMAN'da Cudi (9) ile kardeşi Mirhat Abdulfattah’ın (7), 4 aydır bahçelerinde baktıkları 2 ördek çalındı. Video çekip, yardım isteyen kardeşlerden Cudi Abdulfattah, "Bebekliklerinden beri bakıyorum, yem veriyorum. Ben büyüttüm onları, lütfen getirin" dedi.

        Olay, 4 Temmuz'da Seyitler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Cudi ve Mithat Abdulfattah kardeşlerin yaklaşık 4 aydır bahçede baktıkları 2 ördek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Ördekleri için bahçede özel olarak yaptıkları yuva da zarar gördü. Duruma üzülen çocuklar, video çekerek ördeklerin geri getirilmesini istedi.

        'ÖRDEKLERİMİN GERİ GETİRİLMESİNİ İSTİYORUM'

        Cudi Abdulfattah, "Evin bahçesinde ördeklerim için bir yuva yapmıştık. Önce yuvalarını bozmuşlardı sonra kaçırmışlar ördekleri. Ben ördeklerimin geri getirilmesini istiyorum. Kim götürdüyse lütfen geri getirsin. Dün akşam ördeklerimi rüyamda gördüm. Biri siyah biri de beyazdı. Onlar benim arkadaşlarım gibiydi. Her acıktıklarında yemek götürdüğümde koşarak bana geliyorlardı. Ben onları çok özledim. Onlar da beni özlemişlerdir. Bir an önce onlarla kavuşmak istiyorum. Bebekliklerinden beri bakıyorum, yem veriyorum. Ben büyüttüm onları, lütfen getirin" dedi.

        Mirhat Abdulfattah ise ördeklerini çok özlediğini belirterek, geri getirene 1000 TL vereceklerini söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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