Batman'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 1850 konut için kura çekildi

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BATMAN (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Batman'da 1850 konut için kura çekildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'ndaki törende, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, belediye ve bütün devlet kurumlarıyla, kentte ihtiyaç duyan vatandaşlara gereken desteklerin sunulduğunu belirtti.

"Bugün, bu gayretlerden birine daha beraberce şahit olmak üzere burada toplandık." diyen Canalp, sosyal konut projesinin önemine işaret etti.

Bugüne kadar da sosyal konut projelerinin yürütüldüğüne değinen Canalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultunda hayata geçirilen bu sosyal konut hamlesinin ise bugüne kadar gerçekleştirilen projelerden en kapsamlısı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, Batman merkezde inşa edilecek 1030, ilçelerden Hasankeyf'te 200, Kozluk'ta 300, Beşiri'de 120, Gercüş ve Sason'da 100'er konut için kura çekildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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