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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Batman'da 25 kilo 736 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:33 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:38
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da 25 kilo 736 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı.

        Bu kapsamda, bir araçta yapılan aramada 25 kilo 736 gram skunk ele geçirildi. Bununla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğine tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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