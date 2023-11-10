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        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı

        Batman'da öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli akranları için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı, şiirler okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:55
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        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı
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        Batman'da öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli akranları için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı, şiirler okudu.

        Türkiye Petrolleri Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler Karabağ Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Ellerinde "Nehirden Denize Kadar Özgür Filistin", "Her Yer Filistin, Hepimiz Filistinli'yiz" pankartları taşıyan öğrenciler, İsrail karşıtı sloganlar attı, insan zinciri oluşturdu.

        11'inci sınıf öğrencisi Kevser Meryem Seyidoğlu, öğrenciler adına yaptığı açıklamada, yıllardır Filistinlilerin İsrail güçleri tarafından bütün dünyanın gözleri önünde en vahşi şekilde katledildiğini söyledi.

        "Bugün de aynı zulüm şiddetini artırarak devam etmektedir. Çocuklar dünyanın her yerinde parklarda bahçelerde oynarken Gazzeli çocuklar mezar başlarında, o vahşetin, o yıkık binaların arasında oynuyor." ifadelerini kullanan Seyidoğlu, Filistin'deki kardeşlerimizi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

        Açıklamanın ardından gökyüzüne siyah balonlar bırakıldı, öğrenciler şiirler okudu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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