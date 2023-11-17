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        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Batman'da "Halk Buluşması"na katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Batman'da partisince düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:06
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        HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, Batman'da "Halk Buluşması"na katıldı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Batman'da partisince düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.

        Bakırhan, partisinin il binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'nun önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

        Filistin halkının büyük bir saldırı altında olduğunu ifade eden Bakırhan, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bir kez daha dile getirmek istediklerini belirtti.

        Bakırhan, genel seçimlere ilişkin şunları kaydetti:

        "14 Mayıs seçimlerini atlattık. Biz bir öz eleştiri hareketiyiz. Yanlış yaptığımız yerde tekrar ayağa kalkmasını biliriz. Bunu defalarca kanıtladık. 14 Mayıs seçimlerinden sonra yapmış olduğumuz toplantılarda eleştirilerinizi, önerilerinizi aldık. Dersimize yeniden çalışarak, yeniden yapılandık. Hem genel merkezimizi büyük oranda yeniledik hem tarzımızı, yöntemimizi, söylemimizi yeniden düzenledik."

        Yerel seçimlerde adayların partililerce belirlenmesi için bir yöntem geliştireceklerini dile getiren Bakırhan, bu kapsamda Batman halkının da kendi adaylarını kendisinin belirleyeceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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