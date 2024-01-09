Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama:

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edildiğini açıkladı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "7 Ocak 2024'te Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan mağdur kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilmektedir. Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, bazı yerel basın organlarının sosyal medyalarında iddia edildiği üzere olayla ilgili bu aşamada gözaltına alınan kimse bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu intihar olayının nedenine ilişkin araştırmaya Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Batman'da Tarım Sektörü Toplantısı yapıldı
        Batman'da Tarım Sektörü Toplantısı yapıldı
        Batman´da çekçekle rögar kapağı hırsızlığı kamerada
        Batman´da çekçekle rögar kapağı hırsızlığı kamerada
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle bir araya geldi
        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi
        Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi
        Batmanlı kadınlar Fransa'daki kooperatifleri gezdi
        Batmanlı kadınlar Fransa'daki kooperatifleri gezdi
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kentte taraftar grubuyla bir araya...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kentte taraftar grubuyla bir araya...