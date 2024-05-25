Batman'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bu kapsamda ekipler yaptığı uygulamalarda 16 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17-24 Mayıs tarihleri arasında ruhsatsız silahların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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