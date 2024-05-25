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        Batman'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Batman'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:43
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        Batman'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Batman'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17-24 Mayıs tarihleri arasında ruhsatsız silahların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler yaptığı uygulamalarda 16 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Silah bulunan kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

        Uygulamada, ayrıca aranan 113 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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