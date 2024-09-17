Emekli edilen 3 mayın arama köpeğine özenli bakım

İBRAHİM TOPRAK - Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev aldıkları operasyonlara hassas burunlarıyla büyük katkı sağlayan dedektör köpekler "Afiş", "Liman" ve "Sakit"e emeklilik dönemlerinde de özenle bakılıyor.

İl Jandarma Komutanlığında patlayıcı arama konusunda özel personel tarafından verilen eğitimle uzmanlaştırılan hassas burunlardan "Afiş", "Liman" ve "Sakit" kentte yıllarca güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği terörle mücadele çalışmalarında görev aldı.

Hizmete alınacak köpeklerin üç aşamada teste tabi tutulduğunu belirten Boztepe, "Köpekler oyun oynama, arama-bulma, alarm işaret şekli, ısırma, agresiflik, çevreye ve zemine duyarlılıkları gözlemlenerek ırk özelliklerine göre mayın-arama, bomba arama, iz takip, erzak tespit, asayiş operasyon, arama kurtarma, kadavra arama, uyuşturucu madde arama, yangın tespit, çay ve tütün tespiti branşlarına ayrılırlar. Bütün testlerden geçen ve başarılı olan köpek, eğiticisi ile birlikte 20 haftalık bir eğitime tabi tutulur." dedi.

Bir köpeğin ortalama ömrünün 11 ila 13 yaş arası olduğunu anlatan Boztepe, köpeklerin her yıl JAKEM Komutanlığı tarafından denetime tabi tutulduğunu, yaş veya sağlık nedeniyle görevlerini sağlıklı şekilde yerine getiremeyeceği değerlendirilen köpeklerin emekli edildiğini belirtti.