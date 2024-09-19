Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yapılan aramada 3️ bin 4️5️0️ sentetik ecza, 1️7️ gram skunk, 1️1️9️ gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda Çamlıca Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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