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        Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:34 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:34
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        Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Çamlıca Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 3️ bin 4️5️0️ sentetik ecza, 1️7️ gram skunk, 1️1️9️ gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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