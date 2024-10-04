Gercüş'te anız yangınlarıyla mücadele

Batman'ın Gercüş ilçesinde anız yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, anızla mücadele çalışmalarının olumlu sonuçlarını gördüklerini söyledi.

Gercüş Ovası'nda geçmişte anız yangınlarının çok sık yaşandığını ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz ekipler kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirdi. Anız yangınlarının toprak kalitesini düşürdüğünü ve hayvan popülasyonuna zararlı etkileri olduğunu anlattık. Broşürler dağıttık. Zaman zaman anız konusunda çiftçilere uyarı mesajı gönderildi. Müftülük ve imamlar aracılığıyla da hutbelerde anızla mücadelenin önemine değinildi. Anız yangınları ile ilgili çiftçilerimiz bilinçlendi."